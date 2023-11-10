緯創董事會同時通過以下議案：

1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以新台幣11.31億元之額度內於台灣地區擴充產能。

2.為興建企業總部，擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司新台幣10億元。

3.擬認購啟碁科技股份有限公司2023年現金增資，依緯創認股比例，擬以每股106元認購6,414,363股，認購總金額約新台幣6.8億元，緯創及子公司對啟碁科技之綜合持股比例於認購後為20.35%。