緯創董事會同時通過以下議案：
1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以新台幣11.31億元之額度內於台灣地區擴充產能。
2.為興建企業總部，擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司新台幣10億元。
3.擬認購啟碁科技股份有限公司2023年現金增資，依緯創認股比例，擬以每股106元認購6,414,363股，認購總金額約新台幣6.8億元，緯創及子公司對啟碁科技之綜合持股比例於認購後為20.35%。
緯創(3231)公布前三季合併營收達新台幣6365.17億元，營業淨利為168.55億元，稅前淨利為171.98億元，稅後淨利為81.34億元，每股盈餘為新台幣2.9元。緯創第三季繳出「三率三升」佳績，單季獲利季增44.3%，每股盈餘1.67元，「一季賺贏上半年」，攀上七季來高點，反映高毛利的AI產品出貨動能旺；第三季單季合併營收達新台幣2170.4億元，營業淨利為67.96億元，稅前淨利為83.94億元，稅後淨利為47.02億元，每股盈餘為新台幣1.67元。
緯創董事會同時通過以下議案：
1.因應業務發展及策略規劃需要，擬以新台幣11.31億元之額度內於台灣地區擴充產能。
2.為興建企業總部，擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司新台幣10億元。
3.擬認購啟碁科技股份有限公司2023年現金增資，依緯創認股比例，擬以每股106元認購6,414,363股，認購總金額約新台幣6.8億元，緯創及子公司對啟碁科技之綜合持股比例於認購後為20.35%。
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