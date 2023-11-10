Sources: Clippers center Mason Plumlee is expected to be sidelined as much as two months with MCL sprain in knee — and one veteran center LA is showing interest in as team evaluates external move or standing pat. pic.twitter.com/JU9vecmlyE — Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2023

擁有全新「四巨頭」哈登、韋斯布魯克、里歐納德與保羅喬治的快艇，最近遭逢3連敗，卻又碰上新危機！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，快艇替補中鋒普朗里將因左膝內側副韌帶扭傷，至少缺席兩個月，快艇已經鎖定本季還沒上過場的今年世界盃金牌成員溜馬中鋒泰斯補強。

普朗里是在7日快艇與尼克比賽中，跟尼克前鋒蘭道爾對抗時不小心受傷退場，如今確定將是左膝內側副韌帶扭傷的嚴重傷勢，至少要休息兩個月時間，造成目前快艇陣中僅剩1名正牌中鋒，也就是先發中鋒祖巴茲，絕對需要趕緊找來1名合適內線長人頂替。

泰斯也成為快艇當前鎖定的頭號補強目標，儘管他在今年世界盃幫助德國奪金，沒想到新球季加盟溜馬，根本無法擠進輪替名單之中，畢竟溜馬已經擁有透納、傑倫史密斯、艾塞亞傑克生等長人可用，接下來就看溜馬是否願意把他交易出去了。

除了泰斯，快艇或許也在考慮先前遭到國王釋出的諾埃爾，但他雖是2016年第6順位的樂透區球員，生涯表現卻始終不理想，上季只幫籃網與活塞打了17場例行賽，能否被快艇真正看上還須觀察。