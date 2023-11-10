一名人妻表示，她和老公已經生了3個小孩，兩人都沒結紮，但都不想再生，只是每次老公愛愛的時候都不肯戴套，直到最後快射了才戴，然後堅稱前列腺液不會讓女生懷孕，讓她很苦惱要怎麼打醒老公，對此婦產科醫師蘇怡寧表示「不用打醒老公，繼續這樣自然就會知道結果。」引起網友熱議。

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專上分享，一位人妻私訊他說「我生3個孩子了，老公跟他都沒有結紮，但兩人都不想要再生，但每次行房，老公都不願意戴保險套，直到要射了才會戴，然後就跟她說「前列腺液不會懷孕，內射才會！」因此想求醫師打醒老公。

蘇怡寧見狀只回了一句「不用打臉（老公），繼續這樣自然就會知道結果。」接著就表示，關於這類型的問題，他基本上都是保持著不表達意見，並要人妻繼續加油，畢竟台灣少子化問題相當嚴重。

貼文引起網友討論，「老公之後就懂得什麼叫『4可兒止』」、「都當爸媽了，性知識還可以這麼前列⋯⋯我是指前衛」、「其實我不太懂，最後要射了才戴有啥意義？都要到頂峰了才暫停，這樣前面的過程有比較好嗎」、「國家會感謝你的」、「老四會告訴你答案」、「很有實驗精神，這就是科學」。