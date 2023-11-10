隨著全球電動車銷售放緩，車用半導體需求也跟著下滑。晶圓代工大廠台積電、聯電在近期法說會上都提過車用庫存問題。知名半導體分析師陸行之表示，電動車銷售不振，福特、通用延後擴產、少賣少賠，車用半導體廠Power Integrations（包爾英特）、Diodes（達爾）相繼暴雷後，Infineon（英飛凌）、 ADI（亞德諾）恐剉咧等。

台積電法說會透露出全球車用半導體代工需求遽減，因為台積電第三季度車用半導體季減24%，年減近6%，且車用半導體占比從第二季度的8%，下降到第三季度的5%。

台積電總裁魏哲家表示，今年下半年車用客戶開始進入庫存去化階段，預估明年需求會再度拉升。

聯電總經理王石也在法說會上提到，目前車用市場仍具有挑戰性，庫存水位偏高的情形可能會持續到2024年第一季。

陸行之在臉書發文指出，從上次台積電及聯電公布第三季度車用和工業用代工銷售下滑20%開始，在車用及工業用半導體巨頭中，Power Integrations、Diodes相繼暴雷，其中Diodes第三季營收低於市場預期5%，第四季又低於市場預期21%，估第四季毛利率降至34~36%之間，低於市場預期5個百分點。

Diodes第三季庫存月數季增15%，年增12%，飆上4.12個月歷史新高。該公司執行長坦言，車用、工業用產品庫存嚴重，預期第四季度營收將暴跌20%，代表庫存月數飆高的問題會更嚴重。

陸行之分析，Diodes主要做電力功率產品，車用占比高，衝擊營收的原因，可能是美國車廠大罷工的延期效應，利率過高推升成本，導致貴鬆鬆的電動車銷售不振，福特、通用已表態要延遲擴大電動車生產，乾脆少賣少賠，接下來Infineon（英飛凌）、 ADI（亞德諾）是否會加入暴雷行列。