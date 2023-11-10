周四收盤，道瓊指數跌220.33點或0.65%，報33,891.94點。標普500指數跌35.43點或0.81%，報4,347.35點。那斯達克指數跌128.97點或0.94%，報13,521.45點。費城半導體指數跌20.34點或0.59%，報3,452.34點。

標普500指數和那斯達克指數創下10月26日以來、道瓊指數創下10月27日以來最大單日百分比跌幅。

聯準會主席鮑爾在第二天的公開談話中表示，最近通膨放緩對央行決策官員來說是一個令人鼓舞的跡象，但可能需要做更多來降低通膨。美股應聲加速下探，並觸及盤中低點。

鮑爾在為國際貨幣基金（IMF）準備的演講中表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於實現這樣的貨幣政策立場，即政策足夠具限制性，以便逐漸將通膨率降至2%。但我們沒有信心政策已經達到這樣的立場。

美國公債殖利率上揚，而盤初疲弱的公債標售結果亦帶來壓力，10年期指標公債殖利率急升超過12個基點，至4.634%。30年期債息大漲約11個基點，報4.772%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）上漲5.81%。

標普500指數11大類股全面收黑，醫療類股跌2.10%，跌幅最大；其次為非必需消費類股跌1.82%。工業類股跌0.24%，相對抗跌。

重磅科技股普遍下跌，蘋果跌0.26%，微軟跌0.69%，亞馬遜跌1.04%，Alphabet跌1.21%。

輝達上漲0.81%。在美國政府上月擴大AI晶片出口中國禁令後，業界傳出輝達與英特爾將為中國新推出專用的降規版晶片，輝達已經開發出三款新晶片：HGX H20、L20 PCle、L2 PCle。

小型股羅素2000指數和標普Small Cap 600指數分別下跌近1.5%，表現比大盤更疲弱，顯示投資人對總體經濟環境仍感擔憂，在這種情況下，小型股通常比較敏感。

台股ADR方面，台積電跌0.41%，聯電跌0.94%，日月光跌0.76%，中華電信漲0.11%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下跌2.03%。

本周以來，道瓊指數已經下跌0.5%。標普500指數周線估將下跌約0.3%，但那斯達克指數周線有望上漲0.3%。

周四紐約證交所下跌與上漲股數比為2.7：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為2.8：1。

標普500指數有19檔成分股觸及52周新高、12檔創新低。那斯達克指數有47檔成分股觸及52周新高、321檔創新低。

美國交易所成交量總計為113.6億股，過去20日均量為109.7億股。