近日網路上流傳一組流量密碼「#萬惡1450」，稱只要發文加上這句話，就可以有效增加臉書觸及率。對此，有「PTT創世神」的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也展開測試，發現打上該組密碼，6小時就獲得6000讚，與其他發文的按讚量發異巨大。此外，現在也有不少綠營政治人物展開測試，發文都提及「#萬惡1450」，讓網友們哭笑不得。

在臉書上搜尋「萬惡1450」，可以立刻找到綠的營政治人物有立委王定宇、蔡適應、林淑芬、林靜儀；議員何孟樺、卓冠廷、立委參選人吳崢。林靜宜甚至喊出「請 #萬惡1450 幫忙轉傳！（聽說這樣觸及率比較好）」

至於藍營方面，立委賴士葆也有發一篇「#萬惡1450」文章，內容為「今天臉書降流量了一整天，網路上流傳一段流量密碼，無論是不是 #萬惡1450，今晚好好休息，明早繼續打拼 ! 都有跟上嗎？」

除此之外，PTT《黑特版》也有針對「萬惡1450」關鍵字進行討論，有鄉民稱，「文章加上#萬惡1450 觸及暴增數倍甚至10倍以上，因為太好用了，塗鴉牆上滿滿萬惡1450。」

不過也有人對「萬惡1450」是否能增加觸及持懷疑觀點，知名工程師「翟神」翟本喬分享實測結果，「分別發出3組關鍵字，經一小時後，817有503讚、689有25讚、1450有201讚」。他認為，很難說一定有什麼背後操作，要有的話就是：騙一堆人講出萬惡1450這句話。