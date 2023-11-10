開發金控子公司中國人壽受惠美元兌新台幣持續升值，有助於降低匯兌成本，10月稅後獲利11.07億元，今年累計前10月稅後淨利為124.17億元。凱基銀行各項業務穩健表現，存放款動能持續成長，有助於利息及手續費收入等核心收益貢獻，10月稅後獲利4.70億元，今年累計前10月稅後獲利為47.10億元。

台股指數回檔整理，侷限凱基證券旗下經紀、自營操作、債券等業務獲利，凱基證券10月稅後獲利3.04億元，累計前10月稅後獲利為56.94億元，與去年同期相比獲利成長約111%。中華開發資本受市場震盪影響投資部位評價，中華開發資本10月稅後虧損0.99億元，累計前10月稅後獲利為13.30億元，相較去年同期營運仍轉虧為盈。

開發金控表示，全球經濟在第四季仍面臨美債殖利率升高、聯準會升息步調與地緣衝突等不確定因素，開發金控將專注執行核心策略以降低營運風險，維持長期穩健經營發展。