外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，半導體是所有技術創新與應用創新的關鍵，而自駕車、電動車、AI與量子電腦等科技應用的發展更推動半導體前進。日本擁有強大的消費電子與汽車產業，這場論壇的目的，是期望日本科技業與台灣的半導體合作，創造更令人驚奇的未來生活。

黃志芳也強調，台灣雖然擁有其他國家難以複製或取代的半導體生態圈，但沒有一個國家可以掌握所有的晶片製作關鍵，而半導體是人類智慧合作結晶，也引述運算力就是國力，半導體黃金時代才剛開始，AI更可以加速半導體發展，希望台日企業以經濟部與貿協為平台，加強合作。

經濟部部長王美花長致詞時表示，台灣是全球半導體產業最先進製程的研發與製造重心，而日本在材料、設備實力堅強，雙方供應鏈彼此互補，已成為台日產業合作的新模式。而AI產業潛力備受期待，對台灣非常具有未來性，在台日理念相近，產業、文化背景接近以及長期合作的基礎下，彼此會有更寬廣的合作空間。

王部長並強調，台海安全已經是全球共同議題，今年包括日本在內的G7明確表示台海和平穩定的重要性。國際合作對維持全球供應鏈、經濟穩定至關重要，台灣願和所有理念相近國家共同努力，台灣更是區域發展上的長久重要夥伴。

日本甘利明議員聯盟會長指出，隨著智慧化、低碳化的發展與需求，半導體已成為戰略性產業，更提出控制半導體者能控制全世界。特別是在AI帶來的第四次社會革新下，台日在需求不斷提升的過程中，具有相互合作的利基。

甘利明進一步提到，DX(數位轉型)已徹底改變商業及生活方式，全球人類正面臨重要挑戰。大數據、雲端運算和物聯網等科技應用排山倒海而來，尤其生成式AI對各行業產生顛覆性的影響，未來AI發展還將細分到不同的應用領域，半導體市場預計未來仍將高速成長。由於沒有一家公司可以單獨吃下半導體市場，該產業又可說是水和電的集合體，短鏈生產也可以把水電問題分散給其他國家一起承擔。

IC設計鈺創(5351)董事長盧超群表示，日本在半導體產業的設備與材料都很強大，最近又擴大了半導體生產規模，可說進入了一個很健康的發展方向。盧超群也預估，全球未來三年內將有三兆美元投資在半導體產業，2030年半導體在各種黃金應用上希望能達到兆美元的營收。