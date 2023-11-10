美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，如果有必要將進一步升息來降低通膨，而聯準會準備好這麼做，消息衝擊台股今(10)日下跌逾80點，約來到16663.37點。

台積電ADR收盤下跌0.4%，收在每股91.62美元；聯電ADR也跌近1%。台積電早盤跌3元至554元，聯電跌逾0.5%面臨48元保衛戰。先前表現強勢的AI股也挫低，緯創、英業達、廣達跌逾0.5%。

台股昨日終場上漲4.82點，收在16745.65點，漲幅0.03%，成交值相對縮小至新台幣2451.55億元。

道瓊工業指數下跌220.33點或0.65%，以33891.94點作收。標準普爾500指數下滑35.43點或0.81%，收4347.35點。科技股那斯達克指數下跌128.96點或0.94%，收13521.45點。費城半導體指數下跌20.34點或0.59%，收3452.34點。