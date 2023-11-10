民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發議論，台灣基進黨不分區立委參選人楊佩樺10日指控徐女，達反《國家安全法》台灣人民不得為大陸地區刺探及交付應祕密之文書、圖書等罪，向台北地檢署告發。

楊女告發指控，徐春鶯是中華人民共和國人民，其自與具台灣國籍之配偶結婚後，依台灣地區與大陸地區人民關係條例之規定，已取得台灣國籍，現為台灣新住民發展協會理事長及中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長，並同時具有中國大陸、台灣兩國國籍。

楊說，徐自稱在尚未取得台灣國籍前，在中國大陸商業局工作，並自工會幹部陞遷至人事科科長，另享專車接送服務，但徐女長期居住台灣後，竞意圖危害台灣國家安全或社會安定，基於為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構發展組織之犯意，涉違反國安法。

楊指控，徐在2017年在中國大陸廈門舉行的第九屆海峽兩岸請壇中，會見「中華和平發展促進會總會」主席武麗華，2018年與雲南省委台辨公室主任張朝德會面，並表示「一定會教育好子女，增強對祖國大陸的認同，增強對我們民族文化的認同等語」

楊女說，徐佯稱為無法返鄉的陸籍台灣配偶缓解對中國大陸母親的思念之情，2018年間在台灣主辦「百人旗袍千人秀」活動時，即由中國大陸國務院轄下民政部所屬之「兩峽兩岸婚姻家庭服務中心」副主任楊文濤蒞臨活動現場，以此方式發起中國大陸國務院在台灣發展組織之活動。

楊女主張，徐的這些行為，已達反國家安全法第二條之一，人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織。」之規定，因此具狀向檢方進行告發。