富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，越南股市11/8午盤過後大漲主要由房地產股帶動。11月越南國民大會會期間，國會可能將批准新土地法和相關法律，提振了投資者的信心。該法第八稿於11/8日提交徵求意見稿，並可望於11月28日通過。

楊貽甯分析，在美債長天期殖利率走跌下，全球股市開始回升，越股回歸本身年底旺季，12月仍有KRX新系統上線可望升級新興市場及吸引更多內外資進入股市之利多，同時技術線型站上年線關卡(200MA)，可望吸引境內投資人反手做多。

在台股唯一掛牌的越股ETF 00885，其投資的成分股包括越南地產開發商HOA PHAT GROUP JSC、越南乳業股份公司VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC、越南外貿股份商業銀行BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM、越南房地產龍頭VINHOMES JSC、越南私營綜合企業集團VINGROUP JSC、馬山集團Masan Group等。

其中，馬山集團已成為越南消費和零售業的龍頭企業，目前運營超過3500個優質銷售網點，能夠滿足消費者的主要需求。該集團進一步倡導創新戰略和技術投資，打造多樣化的頂級產品，在滿足國內需求的同時，促進向美國、日本、澳大利亞、韓國和加拿大等主要市場出口。2023年上半年，馬山集團總資產約為140.858萬億越南盾，總股本為37.524萬億越南盾。現金及現金等價物總額為13.452萬億越南盾。