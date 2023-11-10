維持良好視力是現代人課題，有些民眾疑惑在電影院看電影是否會危害眼睛健康。眼科醫師林宜鴻表示，電影的光線較柔和，對眼睛傷害較小，但若在黑暗中看手機則真的傷眼，因為黑暗中瞳孔會放大，而3C用品射進眼睛的光量會大幅增加，光線過強會引起眼睛疲勞，嚴重甚至造成黃斑部病變或青光眼。

諾貝爾眼科診所醫師林宜鴻在其臉書粉專「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」表示，電影是光投影到投影幕上，再反射進入眼睛，光是比較柔和的，一般來說對眼睛傷害比較小。但是在黑暗中看手機會傷眼，是因為黑暗中瞳孔會放大，所以3C產品射進眼睛的光量會大幅增加。而光線過強可能引起眼睛疲勞、傷害視網膜的感光細胞與神經節細胞，嚴重甚至會造成黃斑部病變或青光眼。

他表示，在電影院看電影相較不傷眼，但更常見的是很多人用電視、電腦或手機在看電影或追劇，不論使用哪種3C產品，只要是近距離、長時間、黑暗中觀看，都很傷眼，因此千萬別在昏暗的電影院看手機。

若民眾在家要追劇、看影片，他分享不傷眼的3方式。

1.自然柔和的燈光，眼睛比較不容易疲勞。

2.螢幕尺寸跟觀看距離要舒適，不是螢幕越大越好，不過手機螢幕相較真的蠻小，不建議拿來看電影。

3.若真的非用手機螢幕看不可，建議手機螢幕至少要離眼睛35公分以上的閱讀距離。