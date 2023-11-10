許多民眾喜歡到全聯採買，一名女網友日前在賣場發現，米其林必比登推介餐廳「雙月食品社」出了一款冷凍水餃，立刻買回家嚐鮮，大讚水餃皮Q彈、內餡實在「一咬就爆汁」。其他網友也大推，表示隨便煮皮都不會破，不過缺點就是價格不便宜。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實說」社團發文表示，在賣場看到這款「剝皮辣椒」口味的水餃立刻買回家，一包20顆199元，吃起來皮很Q彈，一咬就爆汁，內餡實在，整體皮薄餡多，每一顆都吃得到剝皮辣椒。原PO表示，雖然價格有點貴，不過仍會想回購。

文章曝光引起許多討論，不少網友都想買來試試看，「他們家的剝皮辣椒我超愛欸，不知道出成水餃好不好吃」、「雞湯好喝，竟然有出水餃喔」、「超愛他們家的雞湯系列，下次有經過全聯再買來試試。」

也有吃過的網友留言，「這家好吃，香氣很足、料也給得很有誠意」、「我昨天吃蝦仁口味也好好吃，而且我隨便亂煮也沒破皮，每一顆的湯汁都好好留在水餃裡」、「覺得蝦仁比剝皮辣椒好吃」。