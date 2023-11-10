紅襪連續兩年在美聯東區墊底，休賽季決定聘用布雷斯勞（Craig Breslow）擔任總管，準備在自由市場大展身手。美媒《NBC Sports Boston》記者托馬斯（John Tomase）列出不值得在自由市場簽下的5名球員，其中包含二刀流好手大谷翔平。

托馬斯表示，紅襪手中仍有狄弗斯（Rafael Devers）10年3.2億美元，以及史多瑞（Trevor Story）6年1.4億美元的大合約，本季補進的吉田正尚也有4年7500萬美元得負擔，不過紅襪目前團隊薪資，仍比奢侈稅線低了將近4000萬美元，有著充足的財務空間。

托馬斯認為，簽下大谷翔平的風險很高，並提到過去3年開啟二刀流模式後，對於大谷翔平身體的負擔非常大，導致今年賽季還沒結束就去動刀，也不能保證大谷翔平未來每一季都能兼顧投打，「無論是什麼樣破紀錄的合約，要大谷翔平一直保持二刀流到30歲後半段是無稽之談的，特別是如果發生第3次手肘手術，很可能也會結束大谷翔平的打擊生涯。」

除了大谷翔平外，史奈爾（Blake Snell）、羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）、吉歐力托（Lucas Giolito）、派克斯頓（James Paxton）也被點名，紅襪應該避免用高薪簽下他們。