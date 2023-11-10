美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天說，若情況需要，聯準會準備進一步升息，以降低通貨膨脹率至2%的長期目標。

法新社報導，鮑爾在華盛頓舉行的會議中表示：「我們知道，實現2%目標的持續進展並不確定。通膨給我們帶來了一些假象。」

他說：「如果進一步緊縮政策比較好，我們將毫不猶豫去做。」

一週多前，聯準會才在連續第2次會議中投票決定將利率維持在22年來的高點不變，引發外界預測升息循環可能已經告終。

鮑爾表示，聯準會利率制定委員會致力於實現足夠緊縮貨幣政策的立場，但「我們沒把握已經實現了這種立場」。

這番話顯示美國央行仍擔心未來通膨再度加速。根據聯準會偏好的標準，美國的通膨自去年高峰以來已下降逾半。

儘管聯準會積極緊縮貨幣政策，將利率調高到5.25%至5.50%之間，美國經濟成長仍維持強勁，勞動市場依然相當活躍，只是近期出現一些減緩跡象。

近期強勁的經濟數據已提升美國經濟所謂「軟著陸」的可能性，即聯準會成功對抗通膨，同時未讓美國經濟陷入衰退。

鮑爾今天在國際貨幣基金（IMF）會議中說，聯準會將謹慎行事，「讓我們解決被數月來良好數據誤導的風險及過度緊縮的風險」。

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，期貨交易人目前預估，聯準會在12月舉行的下一次利率會議中，決定維持利率不變的機率超過88%。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1121110