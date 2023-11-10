大S前年與汪小菲離婚後，去年閃電與具俊曄再婚，而她和汪小菲婚姻甜蜜時，汪小菲曾在台北以大S之名開設「S Hotel」，去年一度傳出要改名成「菲行商旅」，但未獲證實。近日，汪小菲在直播中承認飯店真的要改名了，真正的新名稱叫「美憬閣」，並邀請新集團進駐跟他共同經營。

汪小菲過去砸了3.5億台幣開設「S Hotel」，未料他與大S婚姻維持10年告吹，飯店名字也變得尷尬，去年便瘋傳汪小菲正著手改名計畫，但當時S Hotel回應，不方便代為回覆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚。近日，他正式宣布徹底切割大S，在直播中表示大家都知道他在台北有一個很漂亮，請世界設計大師設計的飯店，「其實最近PHILIPPE STARCK整個系列的酒店，已經被雅高集團這個併購了，還保存他們這些名字、設計」。

話鋒一轉，汪小菲說：「所以呢，我們酒店今天呢，今天也決定加入到全世界最大酒店管理集團之一的雅高集團，以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新的再給大家提供更好的服務」，而影片拍攝當下他正在跟雅高集團的代表魏總簽約談合作細節，「也希望在不久的將來吧，給大家帶來一個嶄新的、煥然一新的設計類酒店」。

而汪小菲後來也在直播中跟母親張蘭報告這件事，表示下午開會聽了專業人的建議，選擇未來要去哪裡開店，引來張蘭大讚說：「真棒！工作中的小菲太帥了！牛牛的」，並提醒他到台灣少喝點酒，汪小菲笑說自己喝不動了，「喝兩口就脹」，張蘭也向兒子比了大拇指，期許汪小菲「越來越好」。

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