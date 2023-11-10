台灣麥當勞早期選址眼光獨到，不是卡位黃金商圈熱門店面，就是展店後當地逐漸發展，網譽「被漢堡耽誤的房產專家」。近年考量民眾消費習慣改變，已有不少分店結束營業。特別的是，新北土城裕民店今年5月底熄燈，當時還有人特地跑去「懷念兒時回憶」，結果原址目前整修中，不開別的，開麥當勞！

麥當勞土城裕民店今年5月29日結束營業，不少土城人得知消息後大感震驚，紛紛在地區性社團表達難過不捨，強調裕民店是他們的兒時回憶，還有人號召「送它最後一程」。

裕民店結束營業前，貼出公告「謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持土城區域的麥當勞，我們後會有期」。沒想到還真的「有期」，原址又被麥當勞租回，整棟樓正在進行整修，預計12月中旬重新開幕。

路過民眾傻眼，「不是說好要關了嗎？還我眼淚」、「可以這樣開了又關、關了又開嗎」、「是不是房東太懷念麥當勞滋味，又把前房客找回來」、「太好了！麥當勞復活」、「只有金城路那間真的太遠」。

台灣麥當勞證實，土城裕民餐廳感念在地鄉親愛護，有機會重新評估擴大1樓承租範圍，並於確定可行後隨即議定新租約，預定12月16日重新開幕，歡迎舊雨新知繼續支持。