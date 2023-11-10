高雄市一所大學清晨發生離奇命案。一名校內委託清潔公司清潔婦，清晨7時許在打掃校園廁所時，發現一名男子倒臥在內，嚇得她立刻報警，但警消到場後，發現他已明顯死亡。警方清查後，查出死者為校內21歲學生，但現場完整，身體也無外傷，初步排除外力介入跡象，目前警方正封鎖現場鑑識，將由檢察官及法醫到場相驗。

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