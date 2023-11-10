女星祈錦鈅以甜美長相、G罩杯好身材聞名，今年5月她閃嫁圈外男友「A先生」，昨（9日）在加國生下女兒，堪稱雙喜臨門。不過，部分酸民質疑她生產時為何化妝又全裸；對此，祈錦鈅在限動回應。

祈錦鈅為了讓女兒接觸加拿大的文化，選擇到當地生產，昨（9日）她熬過30小時的陣痛，順利生下女兒，開心地將產後與寶寶的合照分享給大家，雖然獲得外界普遍的祝福，但也有黑粉開酸：「連生小孩也要秀肉體」、「這樣也要露，真的物化女性的物種」，也質疑她妝容完整。

祈錦鈅分享溫馨產後照，竟意外招來批評。（圖／IG@maxinechiii）

祈錦鈅今凌晨在IG限動PO自拍，強調沒有化妝，眉毛、眼線跟睫毛都是事先弄好的，「雖然已經用了一個月剩一點點，懶人救星欸哈哈哈哈。」祈錦鈅也澄清：「唉唷沒有全裸啦，是醫生護士拉下來，讓我們skin to skin抱一個小時，親膚時間這樣。」

祈錦鈅回應生產化妝、全裸疑雲。（圖／IG@maxinechiii）

祈錦鈅透露加拿大的孩子出生後，會跟媽媽肌膚貼肌膚抱一個小時，「好溫暖的規矩，不過大便都黏在我身上啦。」祈錦鈅回憶剛抱到女兒時，第一個反應是「這小東西好燙」，一旁陪產的老公，主動問需不需要幫忙，祈錦鈅秒回拍照錄影，便產生第一幅母女合照。回想生產過程，祈錦鈅直呼：「開指真是太可怕了，陣痛也真是太可怕了」，也希望有經驗的父母前輩多多給予指教。