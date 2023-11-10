彰化地檢署舉行2024年選舉查察座談會。（最高檢提供）

距離2024年總統及立委選舉僅60多天，彰化、台中地檢署舉行選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗認為，面對選舉過程「黑」（假訊息）、「紅」（境外勢力介選）、「金」（選舉賭盤）的3大嚴厲挑戰，指示檢警調必須積極佈雷，作好「準」、「時」、「孵」的佈雷3要素，期勉嚴格執法，成為捍衛台灣「廉能政治」的護國神山。

邢泰釗表示，所謂「黑」、「紅」、「金」挑戰，即對不實訊息的抹「黑」、境外勢力介選的「紅」及賭盤介入的「金」，查賄佈雷才是偵辦王道，佈雷首要「準」就是精準；所謂「時」就是要時時關心；所謂「孵」就像母雞孵蛋細心照顧，佈雷才會有成效。

會中，法務部常次黃謀信要求，檢警調須勵行偵查不公開原則及偵查平等原則，偵查不公開就是去識別化；偵查平等原則就是相同案件要為相同處理。

台灣高檢署檢察長張斗輝指示，偵辦選舉賭盤的速度要快，一旦蒐證齊全儘速提起公訴，同時發布新聞，才能達到嚇阻作用。另台中高分檢檢察長林錦村認為，執法人員辦案時要注意程序正義、公平性及法律規定，避免遭到當事人及外界質疑，甚至影響案件起訴及證據能力。

法務部檢察司長郭永發表示，除原有傳統賄選檢舉獎金外，法務部增加境外介選及選舉賭盤的檢舉獎金，金額最高分別為2000萬元及500萬元，從1995年至今年9月20日止，法務部共計核定3593件、發放總金額達13億3956萬餘元之檢舉獎金，對於檢舉獎金案件各單位要儘速提出申請。

調查局長王俊力說，鑑於過去假訊息案件司法警察機關移送過多，造成地檢署辦案排擠效應，調查局已請外勤處站，蒐報假訊息案件，先依照惡、假、害三要件審查，符合選罷法第104條案件立即蒐證，如為網路案件，先調取IP及社群位置，待案件成熟再移送地檢署偵辦，以精簡檢方辦案時間。

最高檢察署呼籲全國民眾對於妨害選舉不法情事，踴躍撥打0800-024-099＃4專線檢舉，爭取高額檢舉獎金；對於重大刑案與國安案件，踴躍撥打0800-566-666專線檢舉，全民一起打擊不法。