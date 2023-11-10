台中市北區五義街東興市場9日深夜傳出火警，市場竄出濃煙大火，一連延燒逾10家攤販，警消獲報立即趕往灌救。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市北區五義街東興市場9日深夜傳出火警，市場竄出濃煙大火，一連延燒逾10家攤販，警消獲報立即趕往灌救。現場一度傳出民眾受困，幸熱心民眾勇敢衝火場救出；火警造成43歲蕭姓女子與58歲蔣姓男子輕微燒燙傷，送醫無大礙，詳細起火原因尚待進一步調查。

台中市消防局於9日23時10分受理北區東興市場火警案件，立即派遣轄區文昌分隊、第八大隊及第七大隊等單位，共計出動消防車23輛、救護車4輛，消防人員76名到場搶救，由大隊長張國賢擔任指揮官。台中市警察局第二分局文正所副所長呂弘智及巡邏人員等10名員警也出動到場協助管制及交通疏導。

警消到場發現，東興市場已全面燃燒，火勢猛烈，消防人員立即布起水線搶救。現場一度傳出民眾受困市場，幸有熱心民眾衝進火場協助救出；火警共造成2名傷者遭輕微燒燙傷，蕭女雙腳灼傷2度18％，蔣男臉部2度4％燒燙傷，皆意識清楚，雙雙送至中國附醫救治。

據悉，蔣男為附近住戶，看到濃煙，下來要救他的機車時被火波及，另蕭女則是在東興市場工作，未料市場深夜傳出火警。

台中市消防局指出，現場為1樓鐵皮建築物燃燒，火勢於9日23時55分控制，10日00時10分熄滅，燃燒面積約800平方公尺，共機車22輛受燒（2輛全毀、3輛半毀、17輛輕微毀損）、小貨車1輛車頭受燒，財物損失待查，起火原因由火調人員調查釐清中。