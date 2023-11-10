眼見把「大鬍子」哈登交易到快艇後，七六人勇奪6連勝排名高居東區第1，反觀快艇則吞3連敗，落居西區第10，七六人明星中鋒恩比德當然不會放過這種可以暗諷哈登機會，他在9日賽後一句，「這支球隊裡面沒人是自我的！」簡直不算暗諷，而是擺明嘲笑前隊友哈登。

「我認為我們可以拿下東區第1，很大程度歸功於我們的文化，這支球隊裡面沒人是自我的，」恩比德表示，「我們有新成員，我們接納了他們，我認為事實上我們想要彼此合作，我們是無私的，不管有沒有投進，球都在移動，大家都很開心，只關心正確的事情。」

這並非恩比德首度暗諷哈登，眼見哈登從季前訓練營就「失聯」，恩比德曾在季前表示，只要馬克塞願意，他就有能力成為聯盟助攻王，畢竟上季哈登拿下聯盟助攻王位置，恩比德這番話的意思就是暗喻哈登的位置隨時都可以被馬克塞給取代的。

只是隨著哈登跳槽快艇，七六人戰績反而上揚，快艇則是向下沉淪，恩比德當然不會放過任何暗諷這名堪稱背叛他的前隊友機會，問題是球季還很漫長，恩比德難免日後會出現自打嘴巴的結果，就看哈登與快艇到底何時才可以真正振作起來。