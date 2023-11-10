美國司法部周四宣布，蘋果將支付2500美元（約新台幣8億）的民事罰款與欠薪，解決蘋果違反《移民和國籍法》中的僱傭相關條例，蘋果被指控未使用聯邦計畫中的PERM政策（永久勞工證明）招募員工，甚至還設下求職條件，有就業歧視的疑慮。

CNBC報導，PERM政策通常用來僱用從美國大學畢業的國際學生，完成多項要求後可以成為美國永久居民，蘋果此舉被認為是要保護持有臨時簽證、希望能申請永久居民的現任美國蘋果員工。此外，蘋果被指控沒有發布徵才廣告，甚至設下只能郵寄投履歷的規定，被司法部認為，部分求職人將因此失去求職機會。

蘋果對這項指控提出異議，公司強調，「我們相當自豪在美國擁有超過9萬名員工，並持續在全國範圍進行投資，創造數百萬個就業機會，當我們意識到我們無意中沒有遵守司法部的標準時，我們同意和解，以解決他們的擔憂。」

報導提到，蘋果已同意支付675萬美元的民事罰款，並設立一個1825萬美元的基金，用來向符合條件的歧視受害者支付欠薪。蘋果也同意推行正式的PERM招聘政策，以及每年兩次向司法部報告招聘和申請的狀況。

此外，蘋果在歐盟也面臨補稅140億美元（約新台幣4527億）的危機，歐盟法院總檢察長皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）9日認為，蘋果享有不公平競爭優勢的判決，存在法律缺陷應該重審。此一發展，引發外界擔心蘋果將面臨創紀錄的補稅金額。