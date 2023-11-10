藍白合持續卡關，民眾黨總統參選人柯文哲8日在網路節目專訪時曾提到，前高雄市長韓國瑜的態度，是誰會贏我們就支持誰。台北市第5選區（中正、萬華）立委參選人、北市議員鍾小平昨(9日)在政論節目中直言，「不會，他一定是(支持)國民黨」。

柯文哲8日中午接受網路節目《比特王直球對決》表示，韓國瑜算是有義氣的人，韓還是一個國民黨員，「他很希望做桶箍，但其實我知道他的態度，他是誰會贏我們就支持誰」。若超越黨的界線，柯最有可能當選，韓會支持？柯表示，到最後階段再說，如果真的是朋友就不會為難別人，但是他知道韓國瑜的個性，是很豪放的人。

鍾小平在《新聞面對面》中則是透露，韓國瑜是非常深藍、正藍的一個人，血統純正，他幫我錄音跟站台，錄音要排到10天，因他很忙、到處跑來跑去，也沒辦法靜下來開始錄音。

另外，鍾小平談到，日前幫國民黨總統參選人侯友宜大造勢時，跟議員、立委參選人徐巧芯聊天，就問「你跟韓國瑜那麼熟，他要幹嘛?我就套話」，徐回「沒關係，只要是副總統或是不分區，我們台北市就搞定了」；不過，他也說，但現在看起來韓兩個都不要，「所以我就很緊張，因為韓很重要」。