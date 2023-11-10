還記得疫情期間，指揮中心曾運用手機，去監控確診者、居家照護者的行蹤嗎？而近來因為前國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃出境，外界質疑就是未配戴監測裝置，才會讓他如此輕鬆逃離，事後司法機關為了「補破網」，趕緊對部分特定人士實施電子腳鐐監控，但也有人權團體提出不同看法，表示電子腳鐐是否為唯一選擇？法院是否可參考疫情時期的手機監控方式，符合人權、人道和比例原則？手機也有定位裝置，且可透過視訊去檢驗、定時電話回報行蹤，不也能達到同樣效果？

據了解，電子腳鐐使用說明須知，內容特別強調「請勿碰水保持設備乾燥，以免發生觸電危險」！萬一洗澡時，不幸發生觸電事件導致電死人，責任要由誰來扛？連說明須知都提醒有風險，相關單位要如何負責？

對此，物理老師王淳德就表示，以目前的科技技術來講，穿戴式裝備都有基本防水能力，但這份說明書詭異的地方在於「萬一穿戴腳鐐的人要去洗澡，這樣如何處理？」

據了解，電子腳鐐內含有鋰電池，如果配戴者洗澡或碰水時，等同曝露在危險當中，物理老師謝曜宇指出，鋰電池非常容易產生化學反應，且有三種原因會起火，分別為外部短路、內部短路還有充電過多，還是小心為上。物理補教名師張鎮麟也補充，充電時因為高電壓，電流3安培，如果漏電，對儀器和人體都危險，人體觸電電流千萬不能超過20毫安培。

電子腳鐐是否有其他替代方案？有長期追蹤監測經驗的徵信社業者謝智博就指出，因為電子腳鐐本身識別性就極高，加上國內使用的版本體積不小，對於當事人無論是謀職、人際關係上都會有相當程度的影響，在國外跟大陸地區，部分國家會使用個案手機來監控，這樣對於不論是受監控對象或對更生人的再社會化，相對有比較大的助益，個案手機不但能達到監控效果，也能兼顧人權與人道，此外，電子腳環最大的作用就是定位，但手機不只能定位，還能視訊看出被監視人，到底現在在哪。

此外，台灣民眾普遍會認為，只有性侵犯才會戴電子腳鐐，因此，電子腳鐐已經被污名化，應該以其他方案來替代，國立中正大學犯罪防治系教授許華孚也坦言，配戴電子腳鐐的人容易被標籤化，出門心慌、洗澡也膽戰心驚，要和國外一樣，透過電子監控系統和完善的輔導機制，才能有效降低再犯率、解決根本問題，且在台灣這樣自由民主且強調人權的社會，應該提前詢問是否佩戴電子腳鐐意願，不是用強迫的方法，許華孚還補充，一直以來都認為監控工具是越小越好，這部分對於台灣的技術來說，絕對做得到，且建議司法系統應該要明確立一個電子監控法，不是一個法律涵蓋那麼多細項。

照理來說，在任何一項監控措施上，應該確保民眾的人權和生命不會受到不必要的風險，而使用電子腳鐐監控時，所衍生的危機連使用說明書都不敢保證，更何況有誰可以跳出來承擔責任？法治原則和政策也應當是以保護每一位公民的生命安全為首要任務。