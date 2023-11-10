日本偶像天團SMAP隊長中居正廣，去年就醫檢查診斷出罹患盲腸癌後，全面停工接受2次手術，休養近2個半月才回歸幕前，不過如今傳出他罹患的並非癌症，而是術後併發症導致的腹膜炎。

根據日媒《女性SEVEN》報導，中居正廣去年因急性盲腸炎住院，沒想到術後情況惡化，一度傳出罹患惡性腫瘤，但後來證實是併發症導致的腹膜炎，由於情況不樂觀，緊急手術後切除一半以上的大腸，但因為術後無法進食，體重銳減18公斤，雖然休養2個月就重返螢光幕前，不過身體其實尚未完全康復，慶幸的是目前身體狀況已經逐漸好轉。

中居正廣從偶像團體轉戰電視圈，成為知名的主持界天王，人氣不減的他，手上握有大量代言廣告及節目主持，雖然事業一帆風順，不過2015年因喉嚨腫瘤動刀，隔年又因為肝指數過高必須戒酒，健康狀況屢屢亮起紅燈，後來開刀休養2個半月復出時，瘦成皮包骨的模樣，讓粉絲看了直呼不捨。

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