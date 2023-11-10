新華社10日報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9日在北京會見日本內閣特別顧問、國家安全保障局長秋葉剛男並舉行中日高級別政治對話機制磋商。王毅闡明了中方對當前中日關係的原則立場，指出了改善和發展中日關係的正確路徑。

雙方重申恪守中日四個政治文件確定的各項原則，努力推動兩國關係重回健康穩定發展軌道。雙方同意繼續就此保持溝通。

王毅還就福島核汙染水排海、台灣、歷史等問題表明中方的立場和關切，強調日方應把希進儘快改善中日關係的表態體現在具體行動上。

綜合日本共同社、時事通信社9日報導，外交消息人士透露，秋葉剛男9日與中方外長王毅等人會面最終協商，可能討論「岸習會」的日程和議題。岸田希望透過與習近平對話，謀求雙邊關係穩定 。

據傳拜習會將於15日舉行，日本派出秋葉剛男前往北京，計畫藉APEC峰會在美國舊金山舉行之機 ，促成日本首相岸田文雄與習近平在16日前後會談。