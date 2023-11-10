非洲、印度及俄羅斯等新興國家中低階智慧型手機需求強勁，大陸傳音、小米等智慧型手機銷售亮眼，讓宏捷科營運大進補，第3季合併營收為7.84億元，季增48.79%，營業毛利為1.93億元，季增1.45倍，單季合併毛利率躍增至24.66%，季增9.65個百分點，營業淨利為1.08億元，稅後盈餘為1.24億元，為6季以單季新高，單季每股盈餘為0.63元，累計前3季稅後虧損也降至6960萬元，每股淨損為0.35元。

宏捷科10月合併營收攀升至3.26億元，月增13.2%，年增164.7%，為110年12月以來單月新高，累計前10月合併營收為19.79億元，年增3.48%，正式由年減轉為年增。宏捷科表示，目前智慧型手機客戶訂單強勁，WiFi及智慧型穿戴裝置新品出貨增溫，第4季營運展望樂觀，可望較第3季成長約25%，明年第1季亦不看淡，有望維持第4季約當水準。

美系外資最新報告指出，由於新興市場(非洲、印度)對大陸中低階智慧型手機需求依然強勁，宏捷科持續獲得Lansus(大陸飛驤)、Vanchip和高通強勁的訂單，預期宏捷科第4季產能利用率將從第3季的50%到55%上升至60%到65%，第4季合併營收將季增25%到30%，毛利率也將因產能利用率上揚而提升。

美系外資表示，由於宏捷科目前只能完成約70%訂單，預期補貨需求將延續至明年第1季，加上宏捷科彈性的訂價取得更多市場份額，讓其毛利率開始超越穩懋(3105)，由於宏捷科成長超出預期，我們上調宏捷科2023年到2025年獲利預估，重申「加碼」評等，目標價也上調至154元。