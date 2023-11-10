永慶不動產台中公益美村加盟店東朱鵬字專注經營豪宅市場，2020年到2022年均拿下千萬業績經紀人頭銜，創業以來始終堅持與夥伴站在前線，帶領精兵團隊一起打拚。朱鵬字認為永慶房產集團的品牌力功不可沒，30多年來累積的誠實專業形象，能在第一時間給予高端豪宅客戶足夠的信任感，放心託付服務，未來希望能找到志同道合的夥伴，更深度經營豪宅客戶、再創高峰。

聯賣、科技、團隊 協力創造驚人表現

朱鵬字4年多來和太太各司其職，自己負責業務作業，太太負責人員管理、財務營運等，其中2021年個人業績更高達2000萬元；今年才10個月，累積業績已達900萬元，個人聯賣率4成，而委託件數平均一年也有110件。他認為，永慶房產集團加盟四品牌的聯賣制度，讓客戶有更多選擇，同仁配案也更快速、精準，成交機率自然提升，像是今年團隊就有超過一半業績是跟永慶加盟四品牌聯賣成交。

永慶的科技工具與行銷資源也對經紀人工作效率相當加分，每天至少要接20多通客戶電話的他，對智能經紀人工具「開發快易通」最有感，因為可以快速調閱所需資料；此外，永慶房仲網的會員數量多、曝光率高，能帶來許多來電量，增加成交機會，節省許多開發的時間與力氣。

朱鵬字也打造相互信任的團隊，夥伴間也沒有上對下的緊繃感，感情相當融洽。他認為，輕鬆的工作氛圍，能提升夥伴專注作業、創造高績效。他笑說：「今年4月我與太太規劃要去曼谷旅遊，原本只是詢問了一下大家意見，沒想到他們都想要跟老闆一起出遊！」每週會議尾聲最常聽到他們主動感謝分享：「公司的夥伴真的都很無私，沒有利益關係卻很願意教我任何事情，是職場上很少見的。」

「做人第一，業績第二」團隊共戰打拼，不吝嗇經驗傳承！圖片來源：永慶房產集團

助客戶成家夢想 用心服務客戶看的見

永慶不動產台中公益美村加盟店的經營宗旨是「做人第一，業績第二」，與永慶房產集團堅持的誠實精神不謀而合，朱鵬字經手許多5000萬元以上的豪宅交易，他從不吝將自己10多年來的經驗傳承給夥伴，也影響到夥伴們對於新進同仁也都願意熱心教導，將永慶「共好」的精神發揚光大。

朱鵬字以身作則，要求夥伴言行一致落實，誠實待客，將心比心達到客戶的需求，是房仲經紀人最重要的使命。下面這段文字，就是客戶對於朱鵬字的熱忱服務所感動，而與記者分享的。

「我們看中的房子是熱門建案，朱先生幫我們帶看過幾次後，覺得非常喜歡，但預算與屋主開價有很大落差，資金實在無法負荷，只好打消念頭。朱先生暸解之後，便多次與屋主溝通，甚至跑去外縣市與屋主見面協調，最後屋主不再堅持，同意到店裡談。」

「那天花了2個多小時，朱先生來回協調，就在我們覺得不可能成交、想放棄的時候，朱先生跑了進來，跟我們說恭喜成交，當下真的覺得很不可思議！他真的花了很多心力，幫我們完成夢想，這樣用心的房仲經紀人，真的不多了。」

享受生活，團隊同時穩定成長，未來將服務更多客戶！圖片來源：永慶房產集團

妥善安排時間 經驗傳承助團隊更上一層樓

對朱鵬字來說，房仲工作除了成就自己，也成就了客戶、團隊與家人。從業多年，他不負客戶期待，已協助上百位客戶圓滿成交；他也期望自己的經驗與觀念，能幫助後進創造事業高峰，現在事業有成，能回饋家人與父母更好的生活，驅動他投入更多熱情於工作。

朱鵬字八月生日才跟太太到越南峴港享受豪華假期，未來規劃一年四季都要出國放鬆，明年希望可以培養出更多主管，才能把更多時間留給客戶，期待成就更多客戶的買屋及賣屋規劃。