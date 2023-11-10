巴勒斯坦武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）周四（9日）釋出兩名人質的影片，表示基於人道與醫療考量，願意在「地面安全條件許可」的情況下，將兩人釋放。與此同時，美國中央情報局（CIA）、以色列情報機構摩薩德（Mossad）和卡達首相也展開協商，就釋放人質一事進行討論。

綜合外電報導，這兩名人質分別是77歲婦人漢娜．卡齊爾（Hanna Katzir）與12歲少年亞吉爾．雅科夫（Yagil Yaakov），兩人都在10月7日於以色列南部社區「尼爾奧茲」（Nir Oz）遭到挾持。與雅科夫一同被綁架的，還有他的16歲哥哥和父親，以及父親的伴侶。

A new video from Islamic Jihad shows two Israeli hostages, including an elderly woman, Hanna Katsir, criticizing PM Netanyahu. The group states they're open to releasing them for health and humanitarian reasons, subject to certain undisclosed conditions. #Gaza #Hostage pic.twitter.com/UWJ5Imyrhi — Pakistani Index (@PakistaniIndex) November 9, 2023

從影片中可以看到，老太太坐在輪椅上，對著攝影機訴說對家人的思念，並表示期待未來一周就能見面。少年則說他瘋狂想念家人和朋友，感謝所有政府人士對援救人質所做的努力。

然而兩人話鋒一轉，紛紛把矛頭指向以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），譴責他是造成這場混亂的罪魁禍首，由於他的行動和過錯，許多人質和孩童正在死去，戰區也斷絕水電和醫療資源。

外媒表示，目前仍不確定人質是否受到脅迫，因此才說出這些話；以色列政府則認為，這是敵人引起「心理恐慌」的手段。據信，「伊斯蘭聖戰組織」手中握有大約30名人質，其他人則在哈瑪斯手上。

哈瑪斯10月7日突襲以色列，抓走大約240名人質，至今只有5人平安返回。根據《衛報》引述消息人士的說法，在以軍向加薩走廊展開地面入侵前後，哈瑪斯均曾提議以人質交換停火，「但每次協議走到比比（尼坦雅胡）那裡，他總是提出更嚴苛的條件。」哈瑪斯最初要求以人質換取戰俘、燃料等物資，現在則只要求以色列停止空襲。人質家屬的不滿持續升級，但截至目前為止，相關談判仍沒有明確的結果。