距離總統大選時間登記越來越接近，藍白合仍未有共識。馬英九基金會執行長蕭旭岑今(10日)表示，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成，建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，直接進行全民調。

蕭旭岑今(10日)在《POP撞新聞》節目中透露，幾天前有一位重量級的藍營大老來看馬前總統，提了一個構想，馬前總統很贊成，因為民進黨「賴蕭配」已經呼之欲出，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟「賴蕭配」作對比民調，誰能勝出就選誰，用全民調的方式。

蕭旭岑說，「我昨天跟侯辦轉達馬前總統建議，我也跟中央黨部講了這個看法」，距離登記還有10天，每天都是關鍵，若藍白不合，分開選很多民調顯示結果堪慮，所以藍白不合對總統跟立委都會有重大影響，我們覺得不到最後一分鐘我們不能放棄努力，今天也呼籲，希望在最後關鍵10天，民眾黨跟國民黨再好好想一想。

蕭旭岑進一步說，過去幾十年台灣民主選舉都是靠全民調，這麼短時間要說服中間選民，除全民調想不到其他方法，也要說服柯文哲支持者，沒有這樣程序走到最後支持者投得下去嗎?最近也看到很多群組開始攻擊柯文哲，朱主席非常辛苦，已經開始談，如果要跟盟友合作就不要惡言相向，努力到最後一刻，到最後沒辦法合作，就各自努力，2024年選舉是攸關中華民國未來生存發展的選舉，不能因為政黨的利益，走向錯誤國家方向。

另外，蕭旭岑說，自己是昨(9日)下午有致電侯辦執行長金溥聰，但沒有聯繫上，因此轉達侯辦重要幹部也請他跟金報告，同時也有跟黨中央高層跟朱主席報告馬前總統的建議。