不讓韓國綜藝專美於前，同志影音平台GagaOOLala與YouTube平台哈哈台合作製播了大型男同志的戀愛綜藝節目《男生男生配》（Boys like Boys），這檔節目為台灣首次挑戰同志類實境戀愛節目，精挑細選了多位帥氣又可愛的小鮮肉，不只能大飽眼福還有讓人臉紅心跳的曖昧橋段，根本就是腐女們的天堂！

多元性別意識已成台灣主流 「性角色」的討論引聲量最高峰

身為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，多元性別意識在台灣已經成為主流，秉持著任何人都能大膽追愛的理念，《男生男生配》這檔節目因而誕生了。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，《男生男生配》的聲量有兩個高峰，第一個高峰為首集開播當天，10月14日的聲量共計118筆，網友們對於台灣首檔的同志戀愛節目感到非常好奇，開播後連續幾天聲量都平均維持在50筆以上。

第二次的高峰則是播出第三集的10月24日，共計180筆，這集討論了同志圈中較為敏感的話題，「性行為中的角色」，節目中不僅來賓間的氣氛緊張，網友們也對此話題展開熱烈討論。

八位同志天菜 IG、資料一次看！

全季共十集，每週六中午12點在GagaOOLala依序上架一集至12月9日，這次節目最吸引觀眾注意的是八位參加者，每一位不僅身材及外貌姣好，在看完前幾集的播出後，更讓觀眾著迷於他們私底下害羞又可愛的個性，讓小編帶你們好好認識這幾位精品帥哥吧！

波波

24歲，公職人員，興趣是健身和戶外活動，希望能找到有共同興趣的另一半，是個外表看似陽光，但個性很靦腆的男孩。

IG：bobo__waterman

世豐

23歲，劇場工作者，是個理著小平頭，笑起來非常可愛的小男生。興趣是在戶外散步聊天，並坦言自己是個會用力愛的人。

IG：shihfengyang

NIO

26歲，創作歌手，《音樂主理人》的冠軍，有著精緻的混血臉和優秀的身材。喜歡到處認識不同的文化和國家的朋友，希望另一半是一位已經發展成熟的人，並且知道自己想要什麼。

IG：niofletcher

Gino

35歲，保險業務主管，剛恢復單身不久，喜歡比自己嬌小可愛的對象。雖然滿身肌肉，但內心卻異常柔軟敏感。

IG：gino_bai

冠瑜

24歲，體適能教練，是節目中的人氣王，不僅長相可愛，個性也在小心翼翼中夾雜一些直率。認為自己是一個務實的人，但卻嚮往浪漫的戀情。

IG：unique.huang

艾瑞瑞

26歲，歌手和髮型師，為《聲林之王3》的參賽者。是節目中打扮較為女性化的嘉賓，外表就跟一般的女生一樣漂亮。透露自己曾剪過短髮，但因感到不自在便留回長髮做自己，希望另一半不要改變彼此的生活。

IG：c_yh520

蘇蘇

32歲，自由健身教練，在社群平台上為知名的性影像創作者，看似開放的他，卻有社交恐懼症，在節目中與其他人的互動也都看起來非常害羞膽小。

IG：healthsuatigdacom

家夯

30歲，平面設計與攝影師，已經非常多年沒有交往，很勇於表達自我，希望另一半能夠不限制彼此。

IG：jaihang

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分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月08日至2023年11月06日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『男生男生配』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。