合一糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一(Fespixon)通過中國大陸國家藥品監督管理局(NMPA)核發1.1類天然藥物新藥藥品註冊證書。

合一表示，糖尿病在中國大陸已從少見疾病變成流行病，國際糖尿病聯盟(IDF)2021年資料顯示，中國大陸成人糖尿病患者數達1.41億人，成人發病率高達13.0%，糖尿病足的患病率也明顯增加，全球發病率約6.3%，中國大陸50歲以上的糖尿病患者，糖尿病足的發病率高達8.1%，估計糖尿病足潰瘍患者數超過750萬人。

全球每20秒就有一例糖尿病患者截肢，患者年死亡率高達11%，而截肢患者死亡率更高達22%，DFU病人截肢後5年死亡率約達50%，嚴重危及生命。糖尿病足花費巨大，約占整個糖尿病醫療費用的1/3，造成患者個人、家庭、醫院與社會嚴重負擔。

合一治療糖尿病足部傷口潰瘍新藥，在台灣區銷售漸漸增加，星、馬也拿到藥證，正和當地藥商洽談代理合作。