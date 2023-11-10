Just In: Four-time NBA champion Andre Iguodala is expected to be named the new executive director of the National Basketball Players Association, replacing Tamika Tremaglio who is stepping down, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/FMuIHnTvtB — Shams Charania (@ShamsCharania) November 9, 2023

先前放話退役後要當創投投資人的前勇士前鋒伊戈達拉，現在已經找到不同的人生新篇章！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞10日爆料，才剛宣布結束19年球員生涯的伊戈達拉，即將接手剛卸任的特雷馬格里奧位置，成為NBA球員工會新任執行董事。

「能夠找來一名曾當過球員的人擔任球員工會執行董事，是個很棒的決議，」NBA球員工會總裁鵜鶘後衛麥科倫表示，「我們很感謝特雷馬格里奧這段時間的協助與領導整個球員工會，更感激伊戈達拉願意接下球員工會執行董事這個位置。」

特雷馬格里奧是在2021年9月被球員們選上擔任球員工會執行董事，不過她的領導能力始終遭到外界質疑，也被盛傳隨時可能下台，隨著伊戈達拉退休，以他從2015年就進入球員工會委員會與成功投資不少企業的資歷，自然成為取代特雷馬格里奧的最佳人選。

2004年第9順位被七六人選上的伊戈達拉，生涯效力過七六人、金塊、勇士、熱火等隊，卻在勇士效力期間拿過4次總冠軍，更獲選2015年總冠軍賽MVP，也曾拿過2012年倫敦奧運與2010年土耳其世界盃金牌，球員生涯相當成功，也在球員之間擁有高人氣。