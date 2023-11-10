人世中充滿了許多不可思議的巧合！大陸一名母親，在獨生子在高三時車禍意外過世，因為無法見到最後一面，始終沉浸在喪子傷痛中，悲傷之餘，常常撥打兒子的手機，幻想會有人接聽，一解思念之苦，未料多年後竟然真的打通，最後雙方相約見面，竟帶給她驚喜及不可思議的一生。

根據《搜狐網》報導，大陸一名鄭姓母親，她和丈夫都是醫生，育有一個獨生子兒子，但兒子在高三時意外了車禍，送到醫院時已經宣告不治，夫妻始終無法見到孩子的最後一面。

兒子離世後，夫妻倆面臨傷痛崩潰，鄭女更是難以面對，遺體火化的時候，要求兒子的手機也要一起焚化，她盼望，若天堂可以通電話，就算無法見到兒子，能聽到聲音都是最大撫慰。

辦完喪事後，她不時會撥打兒子的電話，幻想有人接通，但願望始終無法實現。未料有天，電話卻通了，但電話那頭十分吵雜，沒有回應，隨後就被掛斷，那一晚她徹夜難眠。

隔天鄭女又撥打電話，對方接起後是一名男性，但卻不是兒子，不過卻讓她又驚又喜，她解釋這是已經去世的兒子的號碼，因為思念愛兒，冒昧常常撥電話，但該位男子聽完後，溫柔的安慰她，原來這支門號剛辦不久，在談話中，原來男孩只比自己的兒子大2歲，是位上班族。

但更令鄭女驚訝的是，陳威的生日和自己的兒子竟然同一天，也是一名獨子，高中畢業後的夢想也是讀醫科大學，卻因為母親生病需要照顧及龐大醫藥費，只好被迫休學打工賺錢。

事後鄭女相當好奇，約了對方見面，卻讓鄭女大為驚訝，因為陳威和她過世的兒子長相神似，臉上黑痣的位置也一模一樣。

陳威事後也貼心地常去探望鄭女夫婦，兩夫婦也會去探望陳威的母親，2家人反變成了如家人般親近，鄭女也收了陳威當乾兒子，並資助他回到學校上課。鄭女士也相當感慨，認為應該是天上的兒子擔憂爸媽寂寞，特意賜給他們的禮物。