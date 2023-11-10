隨著全球對氣候問題的關注，企業界對環保、社會責任和公司治理(ESG)的重要性也日益凸顯。特斯拉（Tesla）作為電動車領域的佼佼者，在2020年實現了盈利，大部分的收入來自創辦人埃隆·馬斯克（Elon Musk）的「碳權」概念，但事實「碳權」並非特斯拉直接盈利的手段，本文透過深入淺出說明，理解綠色能源背後的營利法則，揭曉「監管信用額度」(regulatory credits）的運作。

許多電動車製造商、電動摩托車製造商、自行車零件製造商、電池製造商、節能設備供應商，或相關的低碳產品等設備與技術服務企業主，對於「綠色能源」充滿期待，因為埃隆·馬斯克看似以「碳權」每年賺取龐大收入，使過去幾年顧問們紛紛上門，提供「碳權」服務與講座，讓企業主對公司的轉型充滿信心，事實上「碳權」並非特斯拉收入的來源，而是背後「監管信用額度」的交易方法。

在自願性碳市場中，企業確實可以執行減排專案，但在此機制下，能夠獲得「碳權」的是低碳產品、設備和技術服務的「使用者」與「消費者」，而非生產者，因此，即使企業主促進了減排，「碳權」也不會歸屬於上游生產者，所以特斯拉的成功變現與「碳權」並無直接關聯。

實際上，特斯拉所賺取的並不是「碳權」，而是「監管信用額度」。它屬於一種政策工具，用於滿足美國「車輛平均油耗標準」（CAFÉ標準）。在當地審核規範下，車廠必須確保其生產的車輛達到此環保標準，否則需要購買「監管信用額度」以彌補管制差距。

由於特斯拉生產的電動車不需要使用燃油，因此可以取得大量「監管信用額度」，並出售給其他汽車製造商，包含講求操作性、追求豪華感或是高排放車型的公司。特斯拉的盈利與其自身電動車的低碳性質有關，但不等同於賺取「碳權」，對於那些致力於綠色轉型的企業，應明確理解這些差異將有助於更好地規劃未來的發展，以確保落實ESG的永續經營，最終在環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，governance）中與變現能力找出平衡。