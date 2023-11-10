天后「CoCo」李玟今年7月驟逝，因流傳的幾段錄音檔，才證實她去年上《中國好聲音》時被霸凌，跌倒時只有梁靜茹上前攙扶，同節目來賓李榮浩、主持人華少因此被抨擊，先前華少出面否認「被帶走」傳聞後，近日媒體拍到他深夜和朋友聚餐談心，生活看似已經回到正軌。

先前李玟生前的錄音檔流出，可見螢光幕前是「好好小姐」的她，私下忍不住指控被《好聲音》節目組霸凌，更指她明明已經告知有腿傷，無法久站，製作單位還刻意在表演時把學員請走，讓李玟在演出時跌倒，為此，網友一一點名在場藝人，主持人華少也被罵：「算什麼男人」。

今年9月，網上傳出華少涉嫌違法，已被有關部門帶走調查，還有網友稱：「是真的，在律（師事務）所打工吃的第一手瓜」、「不能說，但他（華少）非常非常憔悴」，而華少隨後打卡人在浙江衛視，並寫下6字：「不信謠，不傳謠」，否認遭調查的傳聞。

而《中國好聲音》至今仍暫停播出，《娛樂圈趙大明白》近日直擊華少晚上出門和朋友聚餐，結束用餐後，華少離開餐廳的路上不斷抓好朋友熱聊，似乎有很多心事要說，直到身邊朋友跟其他人道別，他才暫時安靜，直到該位朋友道完別回到他身邊，華少仍繼續說個不停，最後一起散步回家。