被認為相當於各聯盟最佳9位打者的銀棒獎，大聯盟10日公布獲獎名單，二刀流好手大谷翔平時隔一個賽季後再度奪獎，也是自鈴木一朗後，第二位能夠兩度榮獲銀棒獎的日本選手。

大谷翔平今年賽季打擊大爆發，儘管提前報銷，依然留下3成04打擊率、95分打點、1.066攻擊指數，還以44轟成為首位拿下全壘打王的日籍球員。不但拿下全壘打王，大谷休賽季還收獲了由天使球員互相投票的陣中MVP、美媒《Baseball America》年度最佳球員、球員選擇獎的美聯最傑出球員，銀棒獎是大谷本季第5座個人獎項。

銀棒獎由各隊高層代表及教練投票選出，從1980年開始頒發獎項。過去鈴木一朗曾在2001、2007、2009年3度獲獎。小熊外野手鈴木誠也、響尾蛇台美混血卡洛（Corbin Carroll）雖入圍決選名單，但最終與獎項無緣。

2023年銀棒獎得主（前位選手為美聯）（括弧數字為獲獎次數）

一壘手：迪亞茲（Yandy Diaz，光芒，1）。歐森（Matt Olson，勇士，1）

二壘手：西曼（Marcus Semien，遊騎兵，2）。阿萊斯（Luis Arraez，馬林魚，2）

游擊手：席格（Corey Seager，遊騎兵，3）。林鐸（Francisco Lindor，大都會，3）

三壘手：狄弗斯（Rafael Devers，紅襪，2）。萊利（Austin Riley，勇士，2）

外野手：羅伯特（Luis Robert Jr.，白襪，1）、羅德里格茲（Julio Rodriguez，水手，2）、塔克（Kyle Tucker，太空人，1）。小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.，勇士，3）、貝茲（Mookie Betts，道奇，6）、索托（Juan Soto，教士，4）

捕手：羅許曼（Adley Rutschman，金鶯，1）。康崔拉斯（William Contreras，釀酒人，1）

指定打擊：大谷翔平（天使，2）。哈波（Bryce Harper，費城人，3）

工具人：韓德森（Gunnar Henderson，金鶯，1）。貝林傑（Cody Bellinger，小熊，2）

最佳進攻球隊：遊騎兵。勇士