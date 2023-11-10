大陸房市景氣低迷，恆大集團與碧桂園相繼爆發財務危機，《日本經濟新聞》撰文示警，全球金融市場還有比大陸房市泡沫更大的炸彈，那就是美國的商業地產危機。

美國商業地產的實際價格漲幅驚人，與10年前相比，日本上漲20%，美國的漲幅達到50%，在已開發國家中遙遙領先，但過猶不及。

根據日本央行10月發布的《金融系統報告》，從2022年初開始，美國商業地產的價格轉為下跌，雖然到目前為止只是小幅調整，但日本銀行的看法是「調整空間可能不小」，簡而言之，就是美國的商業地產有相當大的下跌空間。

報導示警，這對美國金融系統和實體經濟的影響恐怕相當大，原因在於，從2010年到2023年，美國對商業地產的貸款餘額膨脹至約2倍，對比日本同期只成長了30%左右，可以看出美國快速擴大融資規模帶來危機。

報導認為，美國的商業地產規模接近3000兆日元，達到名義國內生產總值（GDP）的9成，如果這個根基出現動搖，誰還能笑話大陸呢？