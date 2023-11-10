【全程字幕】匯流駁斥「柯文哲御用」怒提告金溥聰 侯友宜這樣回應 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室9日稱柯文哲公布的3份民調中，委託的匯流新聞網所屬趨勢民調公司，是柯御用的民調公司，匯流昨喊告侯辦執行長金溥聰。侯友宜10日受訪表示，每家民調公司做的事情都可受公評，好壞大家很清楚，做的目的何在大家也心知肚明，為什麼不能討論？

侯友宜今偕國民黨立委參選人李彥秀、游淑慧前往內湖區東湖慈后宮參拜，會後受訪被問及近期民調節節上升，並高過柯文哲，這樣還要擔心全民調嗎？侯友宜說，從頭到尾都是在政黨協商，當初也有談了很多方式，所有過程人民都很清楚，政黨協商中，不管日式或德式方案也都有涵蓋民調。

侯友宜說，希望政黨協商趕快協調結果出來，趕快面對到底如何往下走，對正的來說愈快愈好，對自己來說會勇敢的不斷向前邁進，會跟所有立委候選人「黏牢牢」，贏得最後勝選，才是最重要目標，不管外面風風雨雨，都會堅定自己的步伐往前走。

至於匯流喊告金溥聰，並要金溥聰提出證據，證明匯流民調有拿民眾黨的錢，對此侯友宜不以為意，強調民調就是參考，每家公司做的事情都可受公評，好壞大家也很清楚，「做（民調）的目的何在，大家也心知肚明，大家可以討論啊，為什麼不能討論？」

另藍營質疑，柯文哲公布的民調，應該要是侯柯、柯侯來對賴蕭。柯辦發言人陳智菡強對此酸說，國民黨好像很堅持一定要呈現出兩個綁在一起，好像非常沒有自信，如果侯友宜的名字旁邊沒有柯文哲就選不下去的感覺。

侯友宜今一笑置之，並轉頭看向身旁的李彥秀、游淑慧說，「哎呀！我看到李彥秀、游淑慧，我自己，團隊往前衝，這就是國民黨團結的氣勢，我們對自己的選舉充滿了信心。」

侯最後說，針對外界的意見都非常尊重，現在進到政黨協商，有政黨協商的步調，他身為候選人，希望愈快愈好，大家共同面對，不管外面怎麼看待，永遠跟大家團隊逗陣走。