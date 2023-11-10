SMBC日興證券指出，計算到8日為止，日本有819家上市公司公布4到9月底的半年報，淨利較去年同期大增12.2%，並達到17.87兆日圓，約1180億美元。

另外，截至2024年3月底的2023財年，這些日本公司的獲利預估也有機會創下新高。除了業者高興外，明年春天開始的春鬥薪資談判，日本上班族也可望被調高薪水。

目前已有6成左右的日企發布財報，在合併淨利項目中，製造業者合計成長11.8%，達9.13兆日圓，汽車製造等運輸設備產業甚至狂飆90.7%，達3.56兆日圓，主要是之前車用晶片短缺的問題已慢慢解決。

在轉嫁多出的取料成本給下游消費者之後，食品生產業者的淨利也暴增81.8%，達2,377億日圓。若不計入金融業，非製造業的淨利增加11.8%，達到8.26兆日圓。

隨著新冠疫情漸漸褪去，旅遊逐漸復甦下，無論是陸路還是航空運輸業者，業績都有明顯成長，航空公司甚至回升近9倍之多。不過，中國大陸經濟成長不如外界預期，運輸業者中國大陸這條航線的獲利竟大幅下滑81.7%，大宗批發商也少賺進18.6%。

SMBC日興證券預估，未來幾年日本公司的業務將進一步擴大，尤其是製造產業更是明顯。不過，萬一中國大陸經濟成長沒有大幅反彈，或者日圓不再疲弱，反向走強的話，就有可能威脅到日企的獲利能力。