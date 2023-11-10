鹿港天后宮傳出「作客媽祖」遭不肖分子拿去二手拍賣，主委也在網上公布嫌犯照要大家多注意。（圖／翻攝自鹿港天后宮粉絲專頁）

昨(9)日鹿港天后宮主委張偉東在臉書「發文緝兇」，因傳出「作客媽祖」遭到不肖分子請回家後，歸還時間到了卻不見人影，事後才發現遭人拿去上網拍賣，對此，張偉東也表示接獲信眾舉報，才發現了二手神明流通平台，且該平台上有不少神明照片，都是從各地廟宇請的「作客神明」，因此，呼籲信眾務必多注意，他也在臉書公布了嫌犯照片，希望大家都能小心別上當。

鹿港天后宮主委張偉東昨(9)日在臉書發文，他提到鹿港天后宮長年提供信眾們「請作客」，不料，近日卻接獲有信眾舉報，媽祖於二手神明流通平台被販售，且他看了這個流通平台後發現，該平台內許多神明的照片，都是從各地廟宇請作客的神明。

他也表示，可見有不肖人士，以「恭請作客為名，轉手而變賣」，已有不少宮廟受害，因此向各位信眾告知，以免被受騙；他還提醒，若接觸到可疑人士，載著一車的神明在販售，也請務必多留心、多注意，且盡量多詢問各家宮廟，遏止此類的歪風橫行。

貼文一出，網友也罵翻紛紛留言表示，「什麼種種人都有、會報應的」、「人在做、天在看、那個人小心一點會衰運喔」、「什麼人多有」、「很壞欸」、「真是很不敬仰」、「落難免費的一大堆不去請，打主意到供奉中的...有夠夭壽」、「這種道德基本都沒有這種人天打雷劈」。