新北市永和44歲蔡女士與丈夫結褵多年，婚後夫妻育有2女，多年前丈夫不幸罹癌，她不僅獨自照顧患病丈夫，還要撫養幼女，靠著家庭美髮，撐起全家家計。永和區光明里長呂嘉慧號召當地多個愛心團體，協助蔡女士一家人。不幸的是，蔡女丈夫日前離世，呂里長再號召出錢出力，助她們1家3口度過難關。

蔡女原本從事美髮業，與丈夫婚後育2個女兒，分別就讀國小三年級及一年級。多年前丈夫罹癌，必須臥病在床，蔡女辭去工作，租下社區大樓1樓房屋，開起家庭美髮，靠著微薄收入，獨自照料先生及幼女，撐起全家家計。

光明里長呂嘉慧得知里民遭遇，立課聯繫永和秀朗聖安宮愛心慈善協會魚丸哥及T大，號召善心人士捐助物資。

呂里長訪視過程得知，蔡家買不起微波爐及快煮壺，每當需要熱菜時，只能借用附近便利商店微波爐，或者要喝開水，則必須至賣場購買大瓶礦泉水，再辛苦提回家裡。呂里長二話不說，捐出里內關懷中心的微波爐及快煮壺供蔡家使用。

熱心的T大指出，為考量患病丈夫的生活居住，蔡家目前承租1間1樓的小套房，每月租金18000元，還得隔出空間，充當美髮工作室，設備簡陋但是很乾淨。由於7月份剛開張，生意差強人意。

T大說，蔡女士丈夫日前不幸離世，呂里長及秀朗聖安宮愛心慈善協會再度拋磚引玉，出錢出力，募款辦理後事，助蔡家度過難關。