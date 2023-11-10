「藍白合」因正副總統搭檔談不攏，恐面臨破局，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室組織副召集人謝龍介9日晚間接受廣播節目專訪時指出，國民黨會等待「藍白合」等到19日之前，在此同時，也會準備侯友宜的副手人選並進行徵詢，但同時也會拜託被徵詢對象能諒解，要求對方等待到民眾黨總統參選人柯文哲確定不會回心轉意。

柯文哲至今堅持以全民調做為方法，謝龍介表示，藍、白兩黨共識就是要推內閣制，如果藍白合併勝選，相信在野的民進黨也會支持，他強調，一些內閣制的歐洲國家，「一黨不過半，就是找一個次黨或小黨拼過半，就是協商嘛，哪有說讓小黨當（總統），大黨聽你的！」

謝龍介指出，最近12天以來，柯文哲連續3次的反覆改變，已經讓藍營支持者回歸，基層要求決戰的聲音瞬間跑出來。謝龍介說，對於柯文哲想爭擔任總統的機會，可以體諒，但當知道不可得時，人就會退而求其次，就會來按門鈴，只要柯文哲真心想要壯大民眾黨，應該會深思熟慮。

謝龍介認為，若柯文哲到最後沒有合作意願，「藍白拖」將有可能拖到1月13日，用選民的智慧做棄保。而主持人詢問國民黨給柯文哲的期限？謝龍介直言「就是19日以前，但國民黨也不會一直等，也會徵詢其他的副手人選」。

主持人續問，前高雄市長韓國瑜是否可能擔任侯友宜副手？謝龍介表示，目前韓國瑜的態度沒有改變，但他也強調，韓國瑜是有溫度的人，如果確有必要，可以讓中華民國更好，讓人民生活過得更好，並避免兩岸走向兵兇戰危，他相信韓國瑜不會計較，會站在大是大非的立場來思考。

他還說，在經歷2020那一場殘酷的選舉之後，要讓韓國瑜再出來參選，必須要有大是大非的目標，才能說服並打動韓國瑜。

對於主持人問，如果藍白無法整合，在三腳督的情況下國民黨可能贏嗎？謝龍介說有，只要選民要求政黨輪替的強烈程度可以持續到明年1月13日，國民黨當然有可能贏。