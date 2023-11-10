「2023台中國際花毯節」今年再度與新社花海合體， 11月11日至12月3日於新社種苗繁殖場展開為期23天的花卉盛典！2公頃的展區將有23種花卉、20萬株花草繽紛綻放！而今年最大亮點莫過於全台首座「漂浮在空中的花卉城堡」－「漂浮花都」，每到整點即會旋轉展演漂浮於雲霧中的音樂動態秀，歡迎全國民眾來台中感受幸福之都的魅力，一同享受前所未有的視覺盛宴。

觀旅局說明，今年以地方職人為隱喻，透過在地元素「自然生態、農業發展、人文智慧」為設計主軸，呼應新社為真實版的夢想國度。並規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的「彩虹七線」，代表七條創意旅遊路線；融入地方編織及藍染的「工藝女神」，則是地方職人化身，充滿在地創意；守護自然的「生態勇者」，以建造白冷圳的工程師磯田先生為形象設計；代表智慧農業的「大地巨人」，守護花都農業，也代表綠能環保未來的永續性。整座園區猶如桃花源般，多元夢幻多彩。

而最具討論度的就是以3萬株以上花草打造，高達16公尺、直徑超過50公尺的「漂浮花都」，採用各種不同的蓬勃花草、具生命力的瀑布流淌，每日上午9時至下午16時整點，城堡屋頂上的螺旋槳及飛行船將會引領城市起飛，周圍吹起幸福泡泡，呈現花卉城堡的宏偉壯麗。

睽違兩年合體新社花海！台中國際花毯節11月11日登場，打造16公尺「浮空」花卉城堡。（圖／台中市政府提供）

除了繽紛多彩的花田外，本次花毯節特別與在地業者合作佈置花神小舖，民眾可參與手做DIY體驗職人精神，農業局也設有120個攤位的農特產品行銷區，展現在地特色，來花毯節除賞花之餘，還能將好吃好玩的農特產品打包帶回家。市府也首次與在地長照機構共同佈置青銀摩天輪，象徵綠色照護的永續發展。

交通方面，接駁專車路線平假日規劃「豐原、太原、松竹線」、假日則加開「東勢、會場環線」，共5條免費接駁路線，民眾可搭乘台鐵至豐原、松竹車站後轉乘接駁專車。如欲開車前往的旅客，展區周邊規劃2處汽車及1處機車停車場，外圍亦規劃8處花海專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)(假日開放)、東勢河濱公園停車場(假日開放)、新社高中(假日開放)、新社區公所(假日開放)及新社環保公園(假日開放)等停車空間，各停車場旁皆設置接駁站提供轉乘服務。觀旅局提醒，停車空間有限，歡迎民眾多利用大眾運輸工具前往。活動現場每日上午8時至下午5時實施交通管制，更多活動詳情可至「台中國際花毯節」（https://www.flowercarpet.tw）活動網站、「大玩台中」（https://www.facebook.com/taichungresort）臉書查詢。