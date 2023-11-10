智邦第三季合併營收224.27億元，季增加11.47%、年增加8.97%；合併營業毛利51.64億元，季增加14.84%，年增加13.92%；合併稅後淨利為23.86億元，季增加6.28%、年減少3.06%；每股稅後淨利4.28元，優於第二季的4.02元，但較去同期4.41元小降；單季毛利率23.03%，季增加0.63個百分點、年增加1個百分點。

智邦累計前三季合併營收622.32億元、年增加13.13%；合併稅後淨利為66.68億元，年增14.54%；每股盈餘11.95元，較去年同期10.44元，創下歷年同期新高。

第三季為網通傳統旺季，帶動智邦單季淨利相較第二季增長，累計前三季也已賺逾1股本，達到11.95元，由於智邦2022年全年每股賺14.64元，創下歷史新高，法人推估，智邦今年獲利續挑戰新高的意味濃厚，且整體營運成長趨勢會延續到2024~2025年。

智邦位居白牌交換器產業領導地位，今年在高階交換器穩定出貨帶動，加上第二季起缺料問題舒緩，智邦今年前三季獲利呈現逐季增長。目前智邦交換器出貨以100G為主力商品，400G比重則是穩定成長，預計400G占比今年有機會占整體交換器出貨15~20%。