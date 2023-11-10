●State Street Global Advisors首席投資策略師Michael Arone表示，債息的波動正在主宰著股市，這就是我們所看到的。我確實認為今年將有樂觀的收尾，但我也真的認為債息波動最終將決定我們今後走向何方。

●Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，鮑爾再次採取鷹派觀點，他再度向市場強調對抗通膨的戰爭尚未取得勝利，如果經濟情況允許，他們會毫不猶豫再次升息。如果你把這所有的言論加總起來，鮑爾就是在告訴市場不要太過自滿，而這給股市帶來一些壓力。

●MRB Partners全球策略師Phillip Colmar表示，經濟並沒有在當前的資金成本下崩潰，如果經濟沒有這樣，那麼重點是什麼？聯準會沒有真正需要在這裡就降息的理由。他指的是上周請領失業給付人數報告出爐後，市場對於聯準會將放寬政策的預期升高。