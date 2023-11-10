周五香港恆生綜合指數早盤跌268點或1.5%，為17242點。國企股(H股)跌1.7%。科技指數跌2.3%。

主要科技股皆明顯向下，騰訊跌1.5%，阿里巴巴跌2.4%，京東跌3.0%，美團跌2.8%。

半導體類股重挫3.9%，華虹半導體跌9.6%，中芯國際跌2.4%；此前兩家公司在周四盤後公布財報，上季獲利皆出現大幅減少，少賺約8成，中芯並為連三季營收下滑。

汽車類股跌2.2%，為跌幅居次的類股。蔚來跌5.9%，理想跌4.9%小鵬汽車挫3.9%，吉利跌2.3%。

《港股》恆生指數收挫308點 中芯國際重挫6.8%
《航運股》裕民第3季每股盈餘0.91元 第4季樂觀
《食品股》統一中控、統一超獲利按讚 統一前3季獲利年增14.8%
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