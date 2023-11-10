秋冬大地色系的穿搭與妝容很夯，近日在小紅書上「美拉德穿搭」一詞爆紅，很多人好奇美拉德到底是什麼，甚至友人誤解「美拉德＝食物煮熟的過程」，對此一名食品人員表示，美拉德反應是是指蛋白質（或氨基酸）與糖類發生反應，導致食物的顏色轉為深咖啡色的狀況。

秋冬「美拉德」穿搭正夯，小紅書、PTT以及臉書都有一堆人分享，也有許多人好奇何為「美拉德」，其中但多數人似乎都誤以為美拉德是食物煮熟的過程的代稱，但一名食品人員在Dcard上分享，美拉德反應（Maillard reaction）是指蛋白質（或氨基酸）與糖類發生相互作用，導致食物的顏色轉變為咖啡色，並出現香氣，而不是食物煮熟的過程這麼簡單。

原PO表示，在台灣多將美拉德反應譯為「梅納反應」，因此也有台灣網友吐槽說，那在台灣是不是應該叫作「梅納穿搭」呢？也有人表示不理解為何要創造出一堆奇怪的新詞，但也有人認為以「美拉德」這個詞來稱呼大地色系很有趣。

由於美拉德色系指的是深棕色系的穿搭，因此也有大陸網友在小紅書上吐槽，大地色系就大地色系，沒事幹嘛搞一個新名字，還講得好像很厲害，到底是誰閒的發慌，每天都在發明新詞，住家沒網路的人根本聽不懂，超實在的反應吸引3萬多人狂讚討論。