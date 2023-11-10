烏克蘭美女佳娜今年6月被祖雄求婚成功，並同時宣布懷有愛的結晶，兩人也於九月登記結婚，日前更到有「吉打州珍珠」之稱的海島蘭卡威度蜜月，她於昨(9日)在Instagram限時動態開放提問，被問及與祖雄的「房事」是否仍舊順利?她也大方回應。

佳娜在Instagram限時動態開放提問，對網友的問題可以說是來者不拒，像是被問到「孕期還是很頻繁做愛嗎」，她大方表示懷孕前四個月時，因為賀爾蒙在改變，因此完全沒有性慾，不過如今已經恢復成正常狀態，至於被問到「祖雄放過你了嗎(性方面) 」，她則表示：「這四天他剛好出國了，剛好讓我休息一下」，大方分享夫妻倆的房事。

佳娜被問與祖雄的性生活頻率。（圖／_tatiana_lin IG）

佳娜被問與祖雄的性生活頻率。（圖／_tatiana_lin IG）

佳娜不忘分享懷孕的種種過程，像是一度孕吐得很嚴重，更強調懷孕至今胖了8公斤，不過從她在電梯內的自拍照來看，四肢以及身形依舊相當纖細，完全看不出來已經懷孕7個月，而她表示由於持續維持運動習慣，希望生產後能夠順利瘦身成功。

佳娜懷孕至今胖了8公斤。（圖／_tatiana_lin IG）

佳娜懷孕後四肢及身材依舊纖細。（圖／_tatiana_lin IG）

佳娜產後要去體驗做月子的過程。（圖／_tatiana_lin IG）

對於有網友詢問國外的女性生完小孩後，沒有坐月子的習慣，不禁好奇佳娜是否有意願?對此，她表示西方媽媽確實沒有在做月子，但自己很想體驗做月子的生活，早早就預訂好月子中心，可以說是相當入境隨俗。